В Пензенской области из незапертого сарая пенсионера женщина вынесла бензопилу и шуруповерт

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Под подозрение в совершении данного преступления сотрудникам уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции попала жительница с. Ива 1976 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности. В полиции зарегистрирована ее явка с повинной. Похищенный инструмент был изъят сотрудниками полиции. В отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.