В Пензенской области статистика в сфере уголовного права знает все

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, за первое полугодие 2021 года прокуроры выявили свыше 9,5 тыс. нарушений в сфере уголовно-правовой статистики, что на 6,1 % меньше, чем за 6 месяцев 2020 г.

В результате проводимой органами прокуратуры области работы, в том числе, информационно-методического характера, на 14,8 % снизилось количество искажений сведений о преступлениях, совершенных в общественных местах, на 22,3 %– о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление, на 12,9 % – о способе совершения преступления, на 15,7 % – о предмете преступного посягательства.

Особое внимание надзирающими прокурорами обращалось на полноту и достоверность заполнения в документах первичного учета реквизитов, на основании которых формируются показатели государственной статистической отчетности о состоянии преступности и раскрываемости преступлений.

Приведенный выше профессиональный срез уголовно-правовой статистики будет не полным, если в заключение не привести выводы, сделанные прокуратурой Пензенской области по итогам первого полугодия. И это тоже статистика.

В связи с выявленными нарушениями в сфере уголовно-правовой статистики прокурорами в первом полугодии 2021 г. принято 280 мер реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 325 должностных лиц, из которых 47 руководителей.