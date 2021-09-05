В Мордовии в суд направлено дело в отношении мужчины, сломавшего женщине ребро

Фото: Светлана Маковеева

Сообщение в полицию поступило из больницы, куда из своего дома доставили жительницу села Булгаково.

В ходе выезда на место происшествия участковым уполномоченным полиции установлено, что телесные повреждения женщине нанес ее бывший супруг, с которым они расторгли брак еще 8 лет назад, однако продолжали проживать совместно.

Следственным отделением ПП№ 13 (по обслуживанию Кочкуровского района) ММО МВД России «Лямбирский» окончено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленное причинении тяжкого вреда здоровью.

Как установлено в ходе предварительного расследования, во время ссоры по незначительному поводу обвиняемый ударил бывшую жену кулаком в живот. Проведенная экспертиза установила, что здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина не отрицал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.