Прокуратура Мордовии взяла на контроль уголовное дело о гибели подростка в ДТП в г. п. Инсар

Исследуются причины нарушений ПДД и эксплуатации транспортных средств. Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе, о безопасности дорожного движения, соблюдении законными представителями детей своих обязанностей.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Одновременно прокуратура Республики Мордовия разъясняет, что в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» к управлению транспортными средствами категории «М» (мопеды и легкие квадроциклы) и подкатегории «А1» (мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт) допускаются несовершеннолетние, достигшие шестнадцатилетнего возраста, прошедшие в установленном порядке обучение и сдавшие экзамен на право управление транспортным средством соответствующей категории.

Внимание родителей и иных законных представителей несовершеннолетних обращено на необходимость полного исключения допуска к управлению транспортными средствами детей в возрасте до 16 лет и подростков, не имеющих водительских удостоверений, а также усиления контроля за хранением и использованием имеющихся транспортных средств категорий «М» и «А1».