Пензенец, угнавший чужой велосипед, может отправиться в тюрьму на два года

Полиция Пензы задержала местного жителя 1990 года рождения, угнавшего велосипед, припаркованный возле парикмахерской на улице Суворова. Двухколесный транспорт принадлежал мужчине 1982 года рождения.

Велосипед не был пристегнут тросом, поэтому украсть его не составило труда. По словам злоумышленника, транспорт он сразу же продал неизвестному мужчине.

Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. По информации пресс-службы УМВД по Пензенской области, ему грозит до двух лет лишения свободы.