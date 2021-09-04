В Пензенской области мужчина после распития спиртного ночью снял цепочку со спящей женщины

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Кузнецка с заявлением о преступлении обратилась местная жительница 1974 года рождения. Женщина рассказала, что находилась в гостях в квартире по ул. Репина, где в компании распивала спиртные напитки. Гражданка осталась на ночь. На следующее утро она обнаружила, что пока спала, с ее шеи сняли цепочку из желтого металла. Ориентировочная стоимость похищенного составляет около 12 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен хозяин квартиры – мужчина 1972 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Похищенная цепочка была изъята. В полиции зарегистрирована явка с повинной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.