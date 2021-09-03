В мэрии Пензы рассказали, как будет ездить общественный транспорт после открытия Бакунинского моста

По информации пресс-службы администрации города Пензы, автобус № 82с, а также маршрутки № 9м, 20, 24, 59, 73, 93 и 99 вернутся к прежней схеме движения и будут ездить через Бакунинский мост.

Маршрут 9К будет ездить по следующей схеме: Пенза-I – ст. Пенза-I – (ж/д Техникум) – Центральный рынок (ул. Суворова) – По требованию (ул. Урицкого) – (Центральный рынок (ул. Чехова) – ТТС – к/т Октябрь) – Мост им. генерала-полковника Валерия Капашина – Автоколонна 1546 – Учебно-курсовой комбинат – ул. Антонова – Магазин – По требованию.

Схема движения маршрутки №80 станет следующей: ул. Фабричная – пер. Горбатов – По требованию (ул. Злобина, 19) – Локомотивное депо – ОАО «Электромеханика» – ул. Чкалова – Библиотека им. Лермонтова – Детская Библиотека – к/т «Октябрь» (Фонтан) – пл. Ленина (ТТС) – Центральный рынок (ул. Чехова) – ул. Володарского – Сбербанк – ул. Кулакова – ул. Шевченко – ул. Пугачева – Рембыттехника – ул. 8 Марта – Путепровод – Автодром – Колледж – Могилевский дворик – Салон быта – Аптека –Универсам – ДС «Буртасы» – Комарово – Кольцевая – ул. Ладожская – (Дачная) - ул. Ладожская (ул. Ладожская, 139) – ул. Ладожская – По требованию (ул. Лядова, 64) - ул.65-летия Победы - ТЦ «Мега Пенза».

Движение маршрута № 88т будет направлено по схеме: ГПЗ-24 – Сквер Семейный – Магазин – ул. Антонова – Учебно-курсовой комбинат – Автоколонна 1546 – Городская больница №2 – ул. Фабричная – пер. Горбатов – По требованию (ул. Злобина, 19) – Локомотивное депо - Межшкольный учебный комбинат – ул. Токарная – Терновский мост – Дом быта – Районный дом культуры – ул. Петровская – ул. Сухумская – ул. Терешковой – Гидрострой – НПП «МедИнж» - Метеостанция – Аэропорт (по существующему маршруту).