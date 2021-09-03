В пензенском драмтеатре пройдет серия предсезонных показов спектаклей на малой сцене

Из-за введенного режима повышенной готовности в Пензенской области запрещено проведение массовых мероприятий с численностью больше 20 зрителей в закрытых помещениях. В связи с этим полноценное открытие театрального сезона (которое обычно проходит в середине сентября) пока невозможно.

Однако любителям данного вида искусства отчаиваться не стоит: на малой сцене пройдут предсезонные показы с ограниченным числом зрителей. В репертуаре – пьесы и спектакли «Хорошая», «Двое», «В зале есть врач?», «Путь левой руки» и другие. Билеты уже в продаже.

Открытие 229-го сезона состоится, как только будут сняты действующие ограничения.