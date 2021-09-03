В Пензу 20-летний «турист» приехал , чтобы украсть детские конструкторы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе поступило заявление от представителя одного из торговых центров города: неизвестный похитил у них 16 детских конструкторов на общую сумму около 60 тысяч рублей.

По записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили, что молодой человек зашел в торговый зал, убедился, что за ним никто не наблюдает, сложил коробки с товаром в заранее подготовленные пакеты и прошел мимо терминала оплаты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность злоумышленника, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 20-летний житель Свердловской области.

Молодой человек дал признательные показания и в содеянном раскаялся. По его словам, в Пензу он целенаправленно прибыл с целью совершения преступления. Уже на следующий день он уехал в Екатеринбург, где продал конструкторы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.