Компания «СтанкоМашСтрой» выпустила тысячный универсальный токарный станок

Станки серии СТ 16к20 отличаются высоким качеством и приемлемой ценой, поэтому их охотно закупают в различных странах мира. Первый такой станок «СтанкоМашСтрой» отправил в Германию.

В планах предприятия – увеличение объемов производства не только универсальных токарных станков, но и высокотехнологичного оборудования. Этому будет способствовать и созданный на базе компании станкостроительный кластер, который уже вошел в состав Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а в ближайшее время будет включен в реестр Минпромторга РФ.