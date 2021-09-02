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Экономика2 сентября 2021 15:20

Компания «СтанкоМашСтрой» выпустила тысячный универсальный токарный станок

Данный тип оборудования предприятие производит с 2016 года
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Станки серии СТ 16к20 отличаются высоким качеством и приемлемой ценой, поэтому их охотно закупают в различных странах мира. Первый такой станок «СтанкоМашСтрой» отправил в Германию.

В планах предприятия – увеличение объемов производства не только универсальных токарных станков, но и высокотехнологичного оборудования. Этому будет способствовать и созданный на базе компании станкостроительный кластер, который уже вошел в состав Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а в ближайшее время будет включен в реестр Минпромторга РФ.