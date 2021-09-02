1 сентября в Пензе было выявлено только одно нарушение

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

1 сентября 2021 года на территории Ленинского района Пензы проведен мониторинг объектов потребительского рынка, реализующих алкогольную продукцию.

Проверялось исполнение постановления администрации города об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в День знаний. Также осуществлялся контроль за соблюдением прав несовершеннолетних при реализации алкогольной продукции и продаже табачных изделий.

В рейдовых мероприятиях приняли участи сотрудники администрации Ленинского района города при участии представителей администрации Пензы и отдела полиции №1 УМВД РФ по городу Пензе в составе оперативной группы.

В ходе мониторинга обследован 21 объект потребительского рынка по улицам Кулакова, Фурманова, Володарского, Плеханова, Карпинского, 8 Марта, Пушкина, Суворова, Коммунистической, Ворошилова и на проспекте Победы.

Нарушение правил продажи отдельных видов товаров выявлено в одном объекте общественного питания на улице Суворова.

Сотрудниками полиции составлен протокол об административных правонарушениях по ст.14.2 КоАП РФ «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров».

С продавцами и руководителями магазинов и объектов общественного питания проведена разъяснительная работа о необходимости исполнения всех постановлений администрации города об ограничительных мер на реализацию алкогольной группы товаров.