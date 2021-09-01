Полицейские Пензенской области разыскивают разбойника

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

УУР УМВД России по Пензенской области разыскивается Степочкин Максим Александрович, 23.04.1994 г.р., уроженец г. Новокузнецк Кемеровской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой». По данным полицейских, 1 июня 2021 года в торговой точке, расположенной на улице Мирская Пензы, с применением предмета, похожего на пистолет, он открыто похитил из кассы магазина денежные средства и скрылся.

Степочкин может находиться в любом из регионов России. Ведет бродяжнический образ жизни и передвигается автостопом.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (8412) 599-641, 8-963-108-14-45 или 112 с мобильного телефона