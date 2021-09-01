Пензенцам предлагают проверить здоровье и получить абонемент в бассейн

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Каждый четверг в плавательных бассейнах Пензы по утвержденному графику будут работать информационно - оздоровительные площадки для всех желающих быть активными и продлить свою жизнь.

Старт проекта 2021 года уже 2 сентября. Все желающие приглашаются во Дворец спорта «Буртасы» по адресу: г. Пенза, пр-т Строителей, 96, с 11:00 до 14:00 часов.

Будет организована «площадка здоровья» для комплексного медицинского обследования с целью выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Здесь же можно будет получить консультацию врача по медицинской профилактике и провести индивидуальное собеседование.

На «площадке активности» после апробации нормативов и испытаний комплекса ГТО, все участники получат абонемент на бесплатное посещение плавательного бассейна.