В Саранске утром грабитель отобрал у мужчины пакет с емкостью с разливным пивом и продуктами

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам полицейские задержали причастного к произошедшему. Им оказался 43-летний житель Ивановской области. Освободившись из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу имущества, он решил остаться в Мордовии и арендовал квартиру в Саранске.

По информации пресс-службы МВД РМ, кприезду полицейских спиртные напитки мужчина уже употребил в соседнем дворе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ «Грабеж».