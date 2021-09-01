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Происшествия1 сентября 2021 9:11

В Саранске утром грабитель отобрал у мужчины пакет с емкостью с разливным пивом и продуктами

Похищенный спиртной напиток мужчина употребил в соседнем дворе
Виктор ВИКТОРОВ
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На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам полицейские задержали причастного к произошедшему. Им оказался 43-летний житель Ивановской области. Освободившись из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу имущества, он решил остаться в Мордовии и арендовал квартиру в Саранске.

По информации пресс-службы МВД РМ, кприезду полицейских спиртные напитки мужчина уже употребил в соседнем дворе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ «Грабеж».