В Пензе следователи выясняют причины падения двух рабочих с 6 этажа дома на Серпуховской

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, несчастный случай произошел 30 августа 2021 года в дневное время во время производства работ по пропениванию бетонных конструкций в строящемся доме, расположенном на улице Серпуховской в городе Пензе, двое рабочих упали с деревянной основы, расположенной на уровне 6 этажа дома.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Пенза возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.