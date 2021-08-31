Пьяный водитель из Энгельса ночью приехал покататься в Пензу

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Автомобиль «Хонда» под управлением 39-летнего жителя г. Энгельса Саратовской области был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Измайлова в Пензе. Установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения, в то время как ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.