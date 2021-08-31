Призер Олимпиады по художественной гимнастике Анастасия Близнюк встретилась с Олегом Мельниченко

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Встреча руководителя субъекта Федерации с Анастасией Близнюк состоялась в правительстве Пензенской области во вторник, 31 августа 2021 года.

«Спасибо Вам за пензенскую школу гимнастики, за «Буртасы", - передала Анастасия врио губернатора слова благодарности от Президента Федерации художественной гимнастики России. - Меня тренировала пензячка Олеся Белугина, олимпийская чемпионка 2004 года. Я шла к медалям под ее руководством, - отметила гимнастка.

«Мы переживали за нашу команду всем пензенским регионом. Тем более, что вы тренировались в Пензе, - отметил Олег Мельниченко. – Наши гимнастки всегда выступают достойно. Мы будем продолжать поддерживать развитие спорта высоких достижений».