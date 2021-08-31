В Мордовии суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, избившего мать

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, 6 июля 2021 года обвиняемый пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Мать стала высказывать сыну претензии по этому поводу. Разозлившись на пенсионерку, мужчина ударил ее кулаком по голове, после чего позвонил бывшей супруге и попросил вызвать скорую помощь. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Свою вину мужчина не отрицал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был судим за совершение преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» в отношении бывшей жены.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Атяшевский районный суд для рассмотрения по существу.