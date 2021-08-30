Взрывные устройства, гранаты в подвале дома в Саранске принадлежали преступной группировке

Фото: Пресс-служба МВД РМ

28 августа в 16-54 в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по го Саранск поступило сообщение жителя дома по улице Степана Разина об обнаружении в подвале предметов, схожих с боеприпасами и взрывными устройствами.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При участии бойцов Росгвардии была оцеплена ближайшая к месту происшествия территория. В кратчайшие сроки произведена эвакуация жильцов.

В ходе осмотра подвального помещения специалистами-взрывотехниками обнаружены и изъяты взрывные устройства, взрывчатые вещества и более 400 патронов различного калибра.

В настоящий момент арсенал направлен на судебно-баллистическую экспертизу.

По одной из версий, изъятое могло принадлежать участникам преступной группировки, действовавшей на территории Мордовии более 15 лет назад.

О других версиях пока не сообщается.