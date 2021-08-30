В Пензе прошла акция "День реки Сура"

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Помощь с вывозом мусора оказал регоператор ООО "Управление благоустройства и очистки".

Всем участникам акции - огромное спасибо за «День реки Сура».

Если откровенно, искренняя признательность к участникам субботника сочетается с неловкостью, которую испытываешь, глядя на лица девушек, собиравших вдоль берега пустые бутылки и мусор за человекоподобными. Ну, а администрации Железнодорожного, да и других районов хочется напомнить про опыт коллег в городе, установивших камеры видеонаблюдения и дежурства в местах несанкционированных свалок.

И экологи «Зеленой волны», и члены РГО будут только признательны администрациям районов за выполнение ими своих прямых обязанностей.