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Общество30 августа 2021 12:51

В Пензе прошла акция "День реки Сура"

В субботу, 28 августа 2021 года, администрация Железнодорожного района совместно с Русским географическим обществом и активистами Экологического движения "Зеленая волна" провели уборку береговой линии в районе улицы Злобина
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Помощь с вывозом мусора оказал регоператор ООО "Управление благоустройства и очистки".

Всем участникам акции - огромное спасибо за «День реки Сура».

Если откровенно, искренняя признательность к участникам субботника сочетается с неловкостью, которую испытываешь, глядя на лица девушек, собиравших вдоль берега пустые бутылки и мусор за человекоподобными. Ну, а администрации Железнодорожного, да и других районов хочется напомнить про опыт коллег в городе, установивших камеры видеонаблюдения и дежурства в местах несанкционированных свалок.

И экологи «Зеленой волны», и члены РГО будут только признательны администрациям районов за выполнение ими своих прямых обязанностей.