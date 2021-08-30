В Пензенской области 29-летний мужчина повторно задержан нетрезвым за рулем мотоцикла «Урал»

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Днем 24 августа 2021 года около дома по ул. Центральной в с.Субботино сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл «Урал» под управлением 29-летнего жителя с. Усть-Инза. Установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения, в то время как ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.