Пензенцу грозит срок за угон машины и кражу запчастей

20 июля в пензенскую полицию обратился местный житель. 25-летний парень сообщил, что кто-то угнал его ВАЗ-2115, припаркованный на территории гаражного комплекса на улице Ульяновской. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили автомобиль в 100 метрах от места его стоянки. Из салона транспортного средства пропали двигатель и коробка передач, снятые с другого автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к случившемуся местного жителя 1990 года рождения. Мужчина отрицать свою вину не стал и рассказал правоохранителям, что знал заранее, что в машине будут запчасти. Детали он планировал продать, а на вырученные деньги купить себе спиртное. Украденное он спрятал в кустах недалеко от места преступления.

По факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.