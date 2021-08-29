В Саранске женщина ударила полицейского кулаком по руке и оскорбила его

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В результате сотрудники полиции подошли к ней, и на их законные требования женщина совершила противоправные действия.

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Саранска СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора: 40-летняя жительница Саранска признана виновной в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.