В Пензе полицейские и сотрудники Росгвардии проверили 135 иностранцев

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в ходе рейда у 135 граждан из стран ближнего зарубежья проверены документы. Семь из них не имели регистрации на территории Российской Федерации и Пензенской области. К нарушителям были применены меры административного воздействия.

Со всеми иностранными гражданами проведены профилактические беседы, а также до 30 сентября 2021 года им предложено встать на миграционный учет и получить разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности.

Рейды запланированы и в других крупных городах и населенных пунктах области.

Что особенно актуально в свете событий в Афганистане и потока беженцев из воюющей страны в среднеазиатские республики.