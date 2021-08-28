Компания «СтанкоМашСтрой» вошла в состав Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

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Компания была отмечена в числе одной из ведущих в нашем регионе. Свидетельство о вступлении в Ассоциацию Олегу Кочеткову вручил первый заместитель директора организации Михаил Лабудин.

- Компания «СтанкоМашСтрой» создает станкостроительный кластер, в которые могут вступить предприятия из других субъектов федерации. Все члены этого кластера смогут получать меры государственной поддержки, - подчеркнул Михаил Лабудин.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России – ведущая общественно-деловая организация России, объединяющая объекты технологической и промышленной инфраструктуры. Ассоциация обеспечивает диалог бизнеса с федеральными и региональными органами власти, институтами развития. Представители Ассоциации являются членами экспертных советов, рабочих групп и комиссий при федеральных органах законодательной и исполнительной власти.