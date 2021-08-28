В Пензе во время ремонта сетей рабочего придавило ковшом трактора

Следственный отдел по Первомайскому району города СУ СК по Пензенской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту травмирования мужчины 1983 года рождения.

По данным следствия, днем 12 августа пострадавший находился на месте ремонта коммуникационных систем на улице Терновского. Во время расчистки плит от грунта мужчину придавило ковшом трактора. С тяжелыми травмами он был госпитализирован.

По данным пресс-службы СУ СК по Пензенской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.