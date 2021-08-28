Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 августа 2021 13:57

В Пензе во время ремонта сетей рабочего придавило ковшом трактора

Инцидент произошел 12 августа
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Следственный отдел по Первомайскому району города СУ СК по Пензенской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту травмирования мужчины 1983 года рождения.

По данным следствия, днем 12 августа пострадавший находился на месте ремонта коммуникационных систем на улице Терновского. Во время расчистки плит от грунта мужчину придавило ковшом трактора. С тяжелыми травмами он был госпитализирован.

По данным пресс-службы СУ СК по Пензенской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.