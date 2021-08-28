Купринский литературный праздник в этом году пройдет в онлайн-режиме

В следующую субботу, 4 сентября, в Пензенской области в 37 раз пройдет Купринский литературный праздник. В этом году мероприятие состоится в онлайн-формате – видеотрансляция начнется в 11:00 на портале культура.рф.

Зрители смогут увидеть торжественную церемонию открытия праздника в Наровчате, награждение призеров конкурса «Гранатовый браслет» и экскурсию по дому-музею писателя, которую проведет известный актер театра и кино Андрей Зибров. Научный сотрудник Литературного музея Татьяна Кайманова вместе со зрителями пройдет по купринским местам. Завершится праздник показом фильма о жизни Куприна в Петербурге и Гатчине.