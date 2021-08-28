Кузнечанин отдал мошенникам больше половины миллиона рублей

В полицию Кузнецка обратился местный житель 1992 года рождения. Мужчина рассказал, что ему позвонила девушка, представившаяся представителем службы безопасности банка. Собеседница сообщила, что кто-то пытается перевести деньги со счета пострадавшего. Чтобы избежать этого, она посоветовала снять все средства и перевести их на резервный безопасный счет.

Мужчина доверился собеседнице и перевел на указанные ей абонентские номера 775 тысяч рублей. После этого он осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Сейчас сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.