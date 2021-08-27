Новая школа в Чемодановке распахнет свои двери в следующем году

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Учреждение на 375 мест возводится в рамках национального проекта «Образование». К работам приступили в начале месяца. Как сообщил генеральный директор ООО «Пенза-Стройком» Дмитрий Милов, сдать школу планируется уже в будущем году.

Олег Мельниченко отметил, что сроки срывать нельзя, поэтому было принято решение передать объект с районного на областной уровень.

- У района нет ресурсов. Поэтому мы забираем этот объект на уровень региона и будем сами строить. Чтобы дети с 1 сентября следующего года смогли посещать новую хорошую школу, - заявил врио губернатора Пензенской области.