Опыт Мордовии в тестировании и образовании был признан одним из лучших в стране

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Мероприятие проходило в Уфе с 26 по 28 августа. Начался чемпионат с награждения лучших образовательных организаций, реализующих проекты движения «Ворлдскиллс» в нашей стране. После этого состоялись дискуссии и пленарное заседание.

От Мордовии на чемпионате присутствовал генеральный директор ООО «Байтэкс» Дмитрий Карасев. Он выступил с презентацией «Тест на прочность. Особенности национального обучения». Дмитрий рассказал о своей компании и о создании новой компетенции «Worldskills» - «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения».

Эксперты признали опыт Мордовии в этом лучшим в стране.