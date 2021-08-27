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Общество27 августа 2021 14:10

Опыт Мордовии в тестировании и образовании был признан одним из лучших в стране

Завершился финал IХ Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Мероприятие проходило в Уфе с 26 по 28 августа. Начался чемпионат с награждения лучших образовательных организаций, реализующих проекты движения «Ворлдскиллс» в нашей стране. После этого состоялись дискуссии и пленарное заседание.

От Мордовии на чемпионате присутствовал генеральный директор ООО «Байтэкс» Дмитрий Карасев. Он выступил с презентацией «Тест на прочность. Особенности национального обучения». Дмитрий рассказал о своей компании и о создании новой компетенции «Worldskills» - «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения».

Эксперты признали опыт Мордовии в этом лучшим в стране.