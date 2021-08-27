Пензенская полиция задержала участника драки, в результате которой пострадал мужчина

Напоминаем вам, что в ночь с 7 на 8 августа в одном из пензенских развлекательных заведений между двумя компаниями посетителей начался конфликт. Администратор попросила участников выйти на улицу. Там ссора переросла в драку, в результате чего мужчина 1967 года рождения был госпитализирован с травмами.

Задержать того, кто нанес ему повреждения, сразу не удалось. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

Сейчас мужчина уже дал показания и находится под стражей. По факту возбуждено уголовное дело.