Private Banking ВТБ стал лучшим в России второй год подряд

ВТБ второй год подряд занял первое место в рейтинге российских банков, обслуживающих состоятельных клиентов, по версии журнала Forbes. Авторы исследования высоко оценили уровень продуктов и сервисов банка, а также ключевые бизнес-результаты ВТБ в сегменте Private Banking.

Рейтинг Forbes «Лучшие российские банки для миллионеров» составлен на основе показателей бизнеса за 2020 год. За год число VIP-клиентов Private Banking ВТБ увеличилось на 3 тысячи человек до 26,2 тысяч. Объем активов под управлением вырос на 26% и достиг 2,94 трлн рублей. Наибольшую динамику показал портфель инвестиционно-страховых продуктов, который увеличился на 65% и составил 1,43 трлн рублей.

Стабильному росту показателей Private Banking ВТБ способствовали вывод на рынок эффективных инвестиционных решений, индивидуально разработанных стратегий преемственности капитала, развитие дистанционных сервисов, а также персонифицированных предложений для VIP-клиентов.

«Для нас признание авторитетного издания и первое место в рейтинге Forbes, еще и с таким существенным отрывом от конкурентов, очень важно и значимо. Но главное, что за каждым рейтингом и за любыми цифрами стоят люди - наши клиенты, которые доверяют нам не только управление своими капиталами, но и заботу о своих семьях. Мы рады, что Private Banking ВТБ в очередной раз стал лидером как в части профессиональной экспертизы, так и по уровню сервиса и внимательного отношения к клиентам», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ/

ВТБ Private Banking активно занимается повышением финансовой грамотности и вовлеченности VIP-клиентов в образовательные проекты по управлению активами и инвестированию средств. Банк внедрил систему обучения по инвестициям в формате образовательных онлайн-семинаров, организовал онлайн-конференции по инвестиционным стратегиям с участием экспертов ВТБ Капитал и приглашенных спикеров.

Во время пандемии ВТБ сфокусировался на развитии дистанционных каналов обслуживания: появился сервис «важный звонок», позволяющий клиентам Private Banking круглосуточно совершать операции по звонку вне зависимости от местонахождения.

Private Banking ВТБ постоянно расширяет партнерскую сеть Family Office (более 300 компаний-партнеров, предоставляющих эксклюзивные условия для VIP-клиентов). Совместно с экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова была запущена обучающая программа для наследников по вовлечению в управление семейным капиталом.