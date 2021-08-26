В Пензе планируется открыть Поволжский филиал Роспатента

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В рамках VII всероссийского форума «InnoMed» состоялось открытие специализированной выставки. Экспозицию осмотрел руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

- Практически на каждом стенде представлены разработки мирового уровня. И в Пензе, и в других городах создаются передовые технологии, которые будут служить людям. Я вижу, что патентование становится центром работы по медицинским кластерам по всей стране. Поэтому мы приняли решение о создании в Пензе Поволжского филиала Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Здесь специалисты смогут повышать квалификацию и проходить обучение.

Олег Мельниченко заявил, что это откроет региону новые перспективы для экспорта местной продукции.