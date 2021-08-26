В Саранске водителя автобуса, сбившего девушку, признали виновным в ДТП

56-летний житель Мордовии предстал перед судом по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть человека. Следствием установлено, что 14 января мужчина, будучи за рулем автобуса «ПАЗ-32054», проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 28-летнюю девушку, переходившую дорогу на «зеленый». После этого автобус вылетел на «встречку» и врезался на стоявшую там «Ладу Гранту». Пешеход скончалась на месте от полученных травм.

Свою вину в ДТП мужчина отрицать не стал, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.