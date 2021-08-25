ВТБ в Пензенской области в полтора раза увеличил объемы кредитования населения

В розничном сегменте продажи кредитов за январь-июнь в 1,5 раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года по объему, и почти на треть - по числу выдач. Населению региона предоставлено 5,7 тысяч кредитов на общую сумму порядка 4,5 млрд рублей. Розничный кредитный портфель банка на 1 июля составил 17,8 млрд рублей, рост по сравнению с началом года – 7%.

Лидерами по приросту стали кредиты наличными: портфель с начала года увеличился на 10% и достиг 8,6 млрд рублей. За отчетный период ВТБ в регионе предоставил 4,6 тысячи потребительских кредитов на сумму порядка 2,7 млрд рублей. Это выше показателей первого полугодия прошлого года на 68% по объему и на 40% по числу выдач.

Значительный объем в розничном кредитном портфеле – 7,7 млрд рублей - приходится на ипотеку, плюс 5% за 6 месяцев. Кредиты в ВТБ на покупку жилья в январе-июне получили более 780 семей Пензенской области на общую сумму 1,5 млрд рублей. Это выше показателей за аналогичный период прошлого года на 9% по числу выдач, и на 26% по объему. В структуре выдач 40% кредитов приходится на вторичный рынок жилья, 25% на новостройки и 35% – на рефинансирование ипотеки.

Портфель автокредитов на отчетную дату составил 800 млн. За первое полугодие населению было выдано 330 кредитов на общую сумму 250 млн рублей, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 12%. Около 65% от всех выданных автозаймов предоставлено на новые автомобили.

Портфель кредитных карт с января по июнь 2021 года увеличился на 8%, до 650 млн рублей.

Портфель привлеченных средств населения на отчетную дату достиг 18,9 млрд рублей. Основной его объем составляют депозиты – порядка 15 млрд рублей. Наибольший прирост в портфеле приходится на инвестпродукты - плюс 23% с начала года, до 3,9 млрд рублей

Кредитный портфель среднего и малого бизнеса за 6 месяцев 2021 года увеличился на 8% и на 1 июля превысил 10,3 млрд рублей. Ключевыми отраслями, составляющими основу портфеля, являются девелопмент, жилищное и коммерческое строительство (36%), пищевая промышленность и сельское хозяйство (35%), а также торговля (15%).

Значительный прирост за отчетный период - плюс 17%, до 508 млн рублей, показал гарантийный портфель подразделения cреднего и малого бизнеса.

Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 1 июля 2021 года превысил 8,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19%.

Управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай отметил: «Первое полугодие стало довольно успешным для банка в регионе: мы продолжили рост по всем ключевым направлениям бизнеса. У населения спросом пользовались все виды кредитов, а также инвестиционные продукты, портфель которых за первые 6 месяцев года вырос почти на четверть. Высокий уровень доверия бизнеса региона к ВТБ позволил нам продолжить финансирование новых проектов и активно привлекать пензенские предприятия на расчетное обслуживание. Все это стало возможно, в том числе, благодаря реализуемой в рамках стратегии банка масштабной работе по повышению цифровой доступности продуктов и услуг и активному внедрению самых современных технологий».