День знаний в Пензе пройдет без шампанского

Администрацией города Пензы принято постановление, в соответствии с которым руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям запрещено осуществлять продажу алкогольной продукции в магазинах розничной торговли 1 сентября 2021 года.

Эти меры предпринимаются в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних лиц.

По информации пресс-службы администрации Пензы, в День знаний оперативными группами районных администраций совместно с сотрудниками УМВД России по г. Пензе будет усилен контроль за работой торговых объектов в части соблюдением законодательства, регламентирующего реализацию алкогольной продукции.