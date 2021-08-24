В Мордовии будут судить бывших начальника отдела полиции и зам начальника уголовного розыска

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский» и бывшего замначальника уголовного розыска этого же отдела, обвиняемых в зависимости от роли и участия каждого в совершении преступлений - превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении, служебном подлоге, мошенничестве. Их соучастнице предъявлено обвинение в пособничестве в превышении должностными полномочиями и мошенничестве.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия, в 2018 году сотрудники полиции, при пособничестве жительницы Ковылкино, в целях искусственного формирования положительных показателей,спровоцировали жителя Пензы к незаконному приобретению и хранению наркотического средства. Кроме того, были сфальсифицированы доказательства совершения этим же мужчиной административного правонарушения, на основании которых его водворили в камеру. В результате его незаконно оштрафовали, а также привлекли к уголовной ответственности, с последующим осуждением к длительному сроку лишения свободы.

Сотрудники полиции, совместно со знакомой, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили у родственников указанного мужчины денежные средства в сумме 2 миллиона рублей под предлогом, что они якобы поспособствуют тому, чтобы его не заключали под стражу и назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.