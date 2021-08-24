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Происшествия24 августа 2021 8:59

В Пензе сотрудники полиции обнаружили пропавших детей

В отношении подростков никаких противоправных действий не совершалось. По их словам, они просто ушли погулять
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Вчера мы сообщали о пропавших без вести в Пензе мальчиках – Максиме Ворожайкине и Ринате Абдрахимове, которые 18 августа ушли из ГБУССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов».

23 августа 2021 года около дома по ул. Сердобской в Железнодорожном районе в г. Пензе сотрудники полиции обнаружили пропавших ребят.

В отношении подростков никаких противоправных действий не совершалось. По их словам, они просто ушли погулять. В настоящее время с ними работают сотрудники полиции.