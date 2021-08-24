В Мордовии погибший на пожаре в селе Кривозерье 68-летний мужчина проживал один

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Мордовия

21 августа 2021 года в 05 часов 16 минут в пожарно-спасательную службу Лямбирского района поступило сообщение о пожаре по адресу: Лямбирский район, село Кривозерье, улица Садовая дом 51.

О пожаре сообщили соседи, увидев дым и горение задней части дома.

В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело мужчины 1953 года рождения. Погибший проживал один.

В результате пожара повреждено строение жилого дома на площади 100 кв.м.

Предварительная причина пожара, неосторожность при курении.