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Экономика23 августа 2021 9:54

В Пензе сдан третий производственный цех компании «СтанкоМашСтрой»

Завершилось строительство третьего по счету производственного здания предприятия, где на площади 1200 квадратных метров планируется развернуть производство токарных станков с ЧПУ серии СТ 16А25 и серии СТ 25, также разместить участок сборки электротехнич
Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба компании «СтанкоМашСтрой»

Фото: Пресс-служба компании «СтанкоМашСтрой»

Строительство велось в течение двух лет при строгом соблюдении технических регламентов и требований техники безопасности, предъявляемых к промышленным объектам.

Введение в эксплуатацию нового цеха даст возможность значительно расширить производство современного высокотехнологичного оборудования и увеличить количество выпускаемых станков более чем на 20%. Благодаря новому цеху будут созданы дополнительные рабочие места.

Запуск производственных процессов планируется в самое ближайшее время. В настоящее время идет оснащение цеха новым оборудованием.