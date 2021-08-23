В Пензе сдан третий производственный цех компании «СтанкоМашСтрой»

Фото: Пресс-служба компании «СтанкоМашСтрой»

Строительство велось в течение двух лет при строгом соблюдении технических регламентов и требований техники безопасности, предъявляемых к промышленным объектам.

Введение в эксплуатацию нового цеха даст возможность значительно расширить производство современного высокотехнологичного оборудования и увеличить количество выпускаемых станков более чем на 20%. Благодаря новому цеху будут созданы дополнительные рабочие места.

Запуск производственных процессов планируется в самое ближайшее время. В настоящее время идет оснащение цеха новым оборудованием.