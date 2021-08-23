В Пензенской области к 6 месяцам ограничения свободы приговорен мужчина, купивший себе права

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, весной 2019 года за 30 тыс. рублей у неустановленного лица мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение, заполненное на его имя. А 21 мая 2021 года предъявил его сотрудникам ГИБДД, как подлинный документ, предоставляющий право управления автомобилем.

При проверке документа по информационной базе выяснилось, что такое водительское удостоверение официально не выдавалось.

Прокуратура Пензенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 30-летнего жителя района о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего право (водительского удостоверения).

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, злоумышленнику судом назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.