Жительница Пензы не согласилась с классиком о женщинах - в русских селениях

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Зайдя к нему, взрослая уже женщина разбила телевизор соседа и микроволновку.
Не исключено, что на этом в длительных, по ее словам, неприязненных отношениях с соседом наступит пауза.
Сумма причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей.
Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по г. Пензе в отношении местной жительницы 1950 года рождения возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ
В отношении нее избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.