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Происшествия22 августа 2021 18:25

Жительница Пензы не согласилась с классиком о женщинах - в русских селениях

Горящая изба ей для этого не понадобилась, хватило комнаты соседа
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Зайдя к нему, взрослая уже женщина разбила телевизор соседа и микроволновку.

Не исключено, что на этом в длительных, по ее словам, неприязненных отношениях с соседом наступит пауза.

Сумма причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по г. Пензе в отношении местной жительницы 1950 года рождения возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ

В отношении нее избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.