В Мордовии вручены паспорта 14-летним школьникам и получившим гражданство России

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ, в торжественных церемониях принимали участие руководители ОМВД, ветераны органов внутренних дел, члены общественных советов при территориальных органах и, конечно, родители школьников.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции ознакомили присутствующих с историей возникновения паспорта и флага России, рассказали о правах и обязанностях владельца документа.

Торжественное вручение паспортов юным гражданам и соотечественникам сопроводили вручением Конституции России.