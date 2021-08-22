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Общество22 августа 2021 17:07

В Мордовии вручены паспорта 14-летним школьникам и получившим гражданство России

В преддверии Дня Флага Российской Федерации в районах Республики Мордовия прошли торжественные мероприятия
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ, в торжественных церемониях принимали участие руководители ОМВД, ветераны органов внутренних дел, члены общественных советов при территориальных органах и, конечно, родители школьников.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции ознакомили присутствующих с историей возникновения паспорта и флага России, рассказали о правах и обязанностях владельца документа.

Торжественное вручение паспортов юным гражданам и соотечественникам сопроводили вручением Конституции России.