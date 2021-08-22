В Пензе от коронавируса врачи вылечили 4-месячного малыша

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Пензенские врачи вылечили от коронавируса 4-месячного малыша

«Мальчик поступил к нам вместе со своей мамой, которая также была больна новой коронавирусной инфекцией, - говорит заместитель главврача Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Джамиля Курмаева. Диагноз малыша - двусторонняя полисегментарная пневмония, процент поражения 25%. В «ковидном» госпитале мама с ребенком находились две недели, из них 5 суток – 4-месячный пациент в ОРИТ в связи с дыхательной недостаточностью. COVID-19 – это семейная история: вирус передается по цепочке. И уже трудно разобрать, кто первым заболел: ребенок или взрослый. По данным на 19 августа за 2021 год подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции среди детского населения Пензенской области - 4904, из них - 3 тяжелых случая заболевания.

Совет родителям от Джамили Курмаевой: «Хотелось бы посоветовать родителям быть более внимательными к соблюдению санитарных правил, избегать массовых мероприятий, контактов детей с другими людьми, а самое главное – сделать прививку».