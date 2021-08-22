В Саранске суд рассмотрит уголовное дело покушавшегося на убийство мужчины

Фото: Юлия Пыхалова

В Саранске, в ночь на 8 февраля 2021 года в квартире дома, расположенного по улице Севастопольской, совместное распитие спиртного, из-за малозначительного повода, привело к ссоре, в ходе которой 56-летний мужчина нанес удар ножом в область живота 31-летнему знакомому. Опасаясь за свою жизнь, раненный выбежал из квартиры. На улице случайный прохожий завел его в подъезд другого дома и вызвал скорую помощь. Разгоряченный нападавший, выбежал следом за жертвой, однако, не обнаружив ее, зашел обратно. А затем просто скрылся с места преступления. Через некоторое время сотрудники полиции задержали его у знакомой.

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 56-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненное потерпевшему телесное повреждение квалифицировано как повлекшее тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.