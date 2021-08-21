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Происшествия21 августа 2021 9:23

В Пензенской области избивавший женщину сожитель получил удар ножом в живот

Затем женщина вызвала бригаду скорой помощи, пострадавшего госпитализировали
Виктор ВИКТОРОВ
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фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Сотрудники полиции выяснили, что ножевое ранение мужчине нанесла его сожительница – жительница Заречного 1972 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.