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Общество20 августа 2021 13:11

В Мордовии женщина добровольно выдала полицейским ружье

57-летняя жительница поселка Зубова Поляна пояснила, что оружие нашла в старом гараже, когда разбирала личные вещи. Женщина предположила, что возможно ранее оно принадлежало ее покойному мужу
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Зная об ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия, она решила добровольно выдать его правоохранительным органам.

Изъятое ружье направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о выплате денежной компенсации.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что на территории региона в целях активизации работы по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сотрудники полиции и Управления Росгвардии проводят совместную профилактическую акцию «Оружие-2021», в рамках которой жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение.

Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.