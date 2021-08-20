Более 70 000 клиентов воспользовались услугами Единого контактного центра «ТНС энерго Пенза»

Фото: Пресс-служба «ТНС энерго Пенза»

С января по июнь текущего года услугами сервиса воспользовались более 70 000 потребителей.

При этом отмечается рост востребованности функций контактного центра, позволяющих получить необходимую информацию без соединения с оператором. Сервисами автоматического меню и голосового распознавания в первом полугодии воспользовались 52% звонивших.

В автоматическом режиме клиенты компании активно передают показания приборов учёта, проверяют баланс лицевого счета, а также получают информацию о способах оплаты, адресах Центров обслуживания, телефонах аварийных служб и состоянии своего счётчика электроэнергии.

Для удобства потребителей автоинформатор по номеру телефона (8412) 98-78-48 работает круглосуточно и без выходных.

Единый контактный центр «ТНС энерго Пенза» позволяет получить ответы на большинство вопросов, связанных с энергоснабжением, без посещения офисов компании.

Справка о компании:

ООО «ТНС энерго Пенза» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области. Компания обслуживает 652 677 физических и 17 421 юридических лицо. Объем рынка составляет 78 %. ООО «ТНС энерго Пенза» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго» - одного из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими