В Пензенской области под домашний арест посажена женщина, ударившая сожителя ножом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, утром 16 августа 2021 года женщина 1969 года рождения вместе с сожителем в ее доме в селе Дубровка-на-Узе Шемышейского района распивали спиртные напитки. В ходе словесного конфликта женщина нанесла мужчине один удар ножом в область живота. Потерпевший был в тот же день госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Жительница Шемышейского района задержана, ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. По решению суда ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.