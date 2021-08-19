Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 августа 2021 16:52

В Пензенской области под домашний арест посажена женщина, ударившая сожителя ножом

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, утром 16 августа 2021 года женщина 1969 года рождения вместе с сожителем в ее доме в селе Дубровка-на-Узе Шемышейского района распивали спиртные напитки. В ходе словесного конфликта женщина нанесла мужчине один удар ножом в область живота. Потерпевший был в тот же день госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Жительница Шемышейского района задержана, ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. По решению суда ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.