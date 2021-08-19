Рабочая поездка Владимира Вдонина в Наровчатский район

Фото: Пресс-служба ОАО "Маяк"

Ежегодно Владимир Вдонин в завершение летних каникул организует футбольный турнир среди школьников в одном из районных центров своего избирательного округа. Этот год не стал исключением.

Футбольный турнир среди школьников на призы парламентария состоялся в селе Наровчат. Все участники получили медали, команды - дипломы и наборы мячей, команда победитель завоевала кубок. Также были отмечены лучшие игроки школьных дружин.

В ходе поездки в муниципальное образование был проведен выездной прием граждан. К Владимиру Вдонину обратился глава Наровчатского сельсовета с просьбой об оказании помощи в оснащении реконструируемого парка села.

От руководителя музыкальной студии БДЦ с. Наровчат поступила просьба оказать содействие в приобретении ноутбука, необходимого для работы творческого объединения.

Главный редактор местной газеты попросила помочь с проведением косметического ремонта в редакции.

Все вопросы взяты на депутатский контроль.